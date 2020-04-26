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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızıyla görüştü

İsveç'te koronavirüsüne yakalanan ve hastanelerin tedavisini gerçekleştirmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken, ailesiyle birlikte Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.30'da Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah Gülüşken'in kızıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

26 Nisan 2020 Pazar 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızıyla görüştü

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastane yetkilileri tarafından tedavisi gerçekleştirimeden evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, Türkiye'den kendilerine yardım etmeleri için bir çağrıda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girerek yetkili birimlerle görüştü ve Gülüşken ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için Bakanlığa ait ambulans uçağının İsveç'e gitmesin, sağladı.

Bakanlık talimatıyla Türkiye'den havalanan ambılans uçak, Malmö Sturup Havaalanı'na inerek Gülüşken ailesini alan saat 13.30'da Türkiye'ye geri döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktan alınan hasta, ambulansla hastaneye sevk edilirken Emrullah Gülüşken'in kısı Leyla Gülüşken, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveş'te Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.

Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanIsveçLeyla GülüşkenEmrullah Gülüşken
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