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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Temmuz ayında yeni tedbirler gelecek mi ?

Korona virüs ile mücadele de başlayan normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları dikkatle incelenmeye devam ediliyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 gün sonra tekrardan kabinesini topluyor. Temmuz ayın yeni tedbirler gelecek mi ? Seçenekler masaya yatırılıyor.

30 Haziran 2020 Salı 03:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Temmuz ayında yeni tedbirler gelecek mi ?
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Korona virüs vakalarının görüldüğü günden bu yana ülkemizde korona virüs ile mücadele sürüyor. Bu kapsamnda yaklaşık 3 aydır yürütülen mücadele ve alınan sıkı tedbirlerden sonra Haziran ayı itibariyle normalleşme süreci başladı ve başta şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere bazı önlemler kaldırıldı.


Buna bağlı olarak ilk başlarda vaka sayılarında bir artış gözlemlensede bu sıralar vaka sayıları tekrardan düşüşe geçti.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Bu kapsamda korona virüs vakalarına dair hastalığı seyri, ekonomiye etkileri gibi konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra kabinesini tekrardan yüz yüze topluyor. Temmuz ayında yeni tedbirler alınacak mı ? Tüm seçeneklerin masada olacağı toplantı sonrasında Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı bölgelerde kurallara uyulmadığını dolayısıyla daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabileceklerini vurgulamıştı.


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:19
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