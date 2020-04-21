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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunurken, koronavirüs ile mücadelede hakkında ise "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." diye konuştu.

21 Nisan 2020 Salı 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele hakkında gelinen noktalar ve gelişmeler hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." diyerek başladığı konuşmasında şöyle konuştu:

"Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür." 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüs TedbirleriMYK Toplantısı
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