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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Dayanışma için 7 aylık maaşını bağışladı! Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile ilgili yeni kararları açıklarken 'Milli Dayanışma Kampanyası' kampanyası başlattığını ve bu kampanya için 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Dayanışma için 7 aylık maaşını bağışladı! Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

Bugün Huber Köşkü'nde telekonferans yönetmiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar ve değerlendirmeler hakkında bilgiler paylaştı. Ulusa sesleniş konuşması yaparak yeni değerlendirmeleri sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ortak bir kararla 'Milli Dayanışma Kampanyası' kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuz olarak etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladığını duyuran Erdoğan konuşmasında, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" ifadelerini kullandı.

Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya i.in toplamda 568 bin 750 TL bağışlamış olacak.

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