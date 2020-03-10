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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada , bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirim uygulamasına gidileceği müjdesini verdi.

10 Mart 2020 Salı 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel dönüşü gazetecilere yaptığı indirim açıklaması şu şekilde:

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:51
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