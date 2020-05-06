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Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Normalleşmede riske girmeyiz'

AK Parti MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinde kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceklerini açıkladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Normalleşmede riske girmeyiz'

Korona virüs mücadele sürecinden normalleşmeye geçişin başladığı bı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalar geldi.Salgının artıracak hiç bir riske girmeyeceklerini net bir şekilde belirten Erdoğan ayrıca video konferans yoluyla katıldığı toplantıda tabip odaları ve meslek kuruluşları seçim sistemini de değiştireceklerini açıkladı.

Salgın tedbirleri kapsamında yeni dönemde kurallara riayeti en üst düzeyde tutacaklarını ifade eden Erdoğan, “Normalleşme adımlarını asla aceleye getirmeden tüm ihtimalleri enine boyuna değerlendirerek atmaya devam edeceğiz. Kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz” vurgulamasını yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırladığımız planları sürekli güncelleyeceğiz. Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşallah bu salgın musibetinden kurtaracağız. Bugüne kadar sabırla, metanetle ve fedakarlıkla yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs içinde faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin vereceğimiz işletmelerle buralardan faydalanacak insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.”

‘ Türkiye’nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur.’

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planının diğer unsurlarını da açıklayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz. Türkiye’nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillendiği bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönüm noktasında karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle önümüzdeki salgın engelini aşmalıyız. Bunu başardığımızda aydınlık bir geleceğin bizi beklediğinden en küçük şüphemiz yoktur.”

‘Gafillere rağmen'

Erdoğan, salgın döneminin ekonomide yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi arzu ettiğimiz seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalışmalıyız. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin sadece sağlık sistemlerinin değil ekonomik altyapılarının ve sosyal dokularının da öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir. Karşımızdaki tablo ülke ve millet olarak kendimize daha fazla güven duymamızı sağlıyor. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız.”

Meslek örgütü seçim usulleri değiştirilecek

Erdoğan, salgın ile mücadelenin başarıyla sürmesinin, gündemdeki meselelere daha sıkı bir şekilde yönelmelerine de imkan sağladığını söyledi. Erdoğan, “Meclis’te başlanmış olan veya başlama kararı aldığımız neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır. Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu’nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı, varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız” diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.05.2020 11:01
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Cumhurbaşkanı ErdoğanAK Parti MYK ToplantısıNormalleşme SüreciMeslek örgütü Seçim Usulleri Değiştirilecek
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