Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada! Yapımı süren salgın hastanelerindeki gelişimini havadan inceledi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılacak olan 2 salgın hastanesinin çalışmaları son sürat devam ediyor.Sancaktepe ve ikitellideki hastanelerin yapımı rekor denilebilecek bir hızda, 45 günde bitirilecek.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'daki 'Dijital Medya' hesabından yapılan açıklamada, "." denildi.

İşte yapımına son sürat devam edilen hastanelerden görüntüler ;