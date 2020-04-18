İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada! Yapımı süren salgın hastanelerindeki gelişimini havadan inceledi

Korona virüs salgını ile gündeme gelen ve yapımına acil başlanarak ,45 gün içinde bitirilmesi gereken iki salgın hastanesini Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan inceledi , çalışmaları denetledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada! Yapımı süren salgın hastanelerindeki gelişimini havadan inceledi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılacak olan 2 salgın hastanesinin çalışmaları son sürat devam ediyor.Sancaktepe ve ikitellideki hastanelerin yapımı rekor denilebilecek bir hızda, 45 günde bitirilecek.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'daki 'Dijital Medya' hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi’ni havadan inceledi." denildi. 

İşte yapımına son sürat devam edilen hastanelerden görüntüler ;

Son Güncelleme: 18.04.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanSancaktepeIkitelliSalgın Hastaneleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
112'deki sözleşmeli büro personelin ismi değiştirildi! Karar resmi gazete'de yayımlandı
112'deki sözleşmeli büro personelin ismi değiştirildi! Karar resmi gazete'de yayımlandı
Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti
Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Celp ve terhisler neden ertelendi?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Celp ve terhisler neden ertelendi?
İnfaz yasayı tosuncuk'a yarıyor mu? Ceza indirimi kullanabilecek mi?
İnfaz yasayı tosuncuk'a yarıyor mu? Ceza indirimi kullanabilecek mi?
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu
Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Beyaz Show saat kaçta yayınlanacak? 18 Nisan 2020 Beyaz show konukları kimler?
Trafik cezası erken ödeme indirimi nasıl hesaplanır? 2020 Trafik cezası faizi ne kadardır?
Sondakika: Kandilli Rasathanesi AFAD deprem mi oldu? Türkiye olan canlı son depremler listesi | 19 Nisan Pazar en son depremler ve şiddeti
2020 icra maaş kesintisi oranı hesaplama nasıl yapılır?
ATV Evde Biz Bize sunucuları Öykü Gürman Ferdi Kurtuldu kimdir? Öykü Gürman Ferdi Kurtuldu hakkında bilgiler
Fındık fiyatları ne kadar? 18 Nisan Cumartesi il il güncel fındık fiyatları
Telefonu olmayan vatandaş nasıl maske alacak?
Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Bu hafta çukur yeni bölüm var mı, yok mu?
400 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı veriliyor mu?
Balık avı yasağı ne zaman bitiyor? 2020 Balık avı yasağı tarihleri ve bitiş tarihleri
Malulen emeklilik başvurusu hangi durumlarda nasıl yapılır? 2020 Malulen emeklilik şartları ve başvuru adımları
BİM'de satılan Hometech Tablet PC Alfa 8mB nasıl, alınır mı?
Etnografya müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Etnografya müzesi giriş ücreti ve çalışma saatleri
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İmamoğlu’ndan çağrı!
ÖSYM sınav takvimi eKPSS, LGS, KPSS, ÖABT, DGS, ALES1, YDS, İSG 2020 tarihleri
Hizmetçiler dizisi yeni bölüm var mı, yok mu? Hizmetçiler dizisi bitti mi? 18 Nisan yeni bölüm yayınlanacak mı?
TV yayın akışı! 18 Nisan TV’de bugün ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv tüm kanalların yayın akışı listesi
Yeni iPhone SE özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu! Yeni ucuz Iphone SE özellikleri
Acun Yasin’e neden kızdı? Survivor Yasin, Evrim’e ne yaptı?
Cep telefonu olmayan ve Sms mesaj alamayan nasıl ücretsiz maske alacak?
Ebru Şallı'nın oğlu neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.