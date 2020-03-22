Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden videolu uyarı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın mesajı ;
"Aziz vatandaşlarım,
Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Aziz vatandaşlarım,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020
Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC
Son Güncelleme: 22.03.2020 00:20