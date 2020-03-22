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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden videolu uyarı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden video paylaşarak "kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.

22 Mart 2020 Pazar 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden videolu uyarı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın mesajı ; 

"Aziz vatandaşlarım, 

Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. 

Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."

Son Güncelleme: 22.03.2020 00:20
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