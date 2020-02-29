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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve İdlib açıklaması için kameraların karşısına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de meydana gelen saldırı sonrasında kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. İdlib bölgesinde şehit sayımızın 34'e yükseldiğini söyleyen Erdoğan, 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun öldürüldüğünü vurgulayarak şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve İdlib açıklaması için kameraların karşısına geçti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde partisinin İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Suriye ve İdlib ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İdlib'de Türki Silahlı Kuvvetleirne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan asker sayımızın 34'e yükseldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Sayın Putin'e de söyledim 'Üs kuracaksanız yine kurun. Ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın' dedim. Rusya'nın Suriye'de menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları ise şöyle: 

- Ülkemizin Suriye'de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz. Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridorlarıyla kuşatmaya kalktılar. İdlib meselesi ülkemizi köşeye sıkıştırmak için özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dedim.

- Bu sabah itibari ile kapılardan geçen 18 bini geçen bir mülteci sayımız var. Bugün 25-30 bini bulabilir. Biz mültecilere kapıları kapatmayacağız. Avrupa Birliği sözünde durması lazım. Hep yaptığımız gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.

- Merkel'de dedim ki 'sizin bana büyük rakamlarla verdiğiniz sözünüz var, gelin destek verin' dedim. En fazla 25 milyon euro vereyim dedi. Biz de kabul ettik. Sonra Kızıl Haç'a vereceğini söyledi. Aradım tekrar Merkel'i 'dedi ki para hazır.' Ben de 'ama bu para bize ulaşmıyor.' Artık dedim ki 'biz size buradaki mültecileri gönderelim, 25 milyon euro almayalım, biz size 100 milyon euro verelim.' Merkel tabi ki kabul etmedi.

- Bize diyorlar ki orada ne işiniz var. Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı bu iş bitti demeden çıkma gibi bir niyetimiz yok."

- Meseleyi sadece İdlib olarak değerlendirmek bizi yanıltabilir. Biz bugün Suriye sınırını terörden arındırmazsak yarın karşılaşacağımız durum çok farklı olabilir. El-Bab'ta vermedimiz savaşı Şırnak'ta Hakkari'de vermek zorunda kalabiliriz.

- 1984'teki ilk terörist eyleminden itibaren 7 bin 500'e yakın güvenlik görevlimizi kaybettiğimizi unutmayalım. Topraklarımızda gözü olduğunu asla inkar etmeyen bir rejimle nasıl mücadele etmeyiz.

- Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusunu soranlar aslında Türkiye terör örgütlerine teslim olmalı önerisini tavsiye ediyorlar.

- Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. 20 günlük hareket boyunca vermiş olduğumuz şehitler adına ailelere sabır diliyorum.

Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu, aslında 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.' önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir.

- Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken aralarında 94 tank 37 obüs topu 17 zırhlı aracın bulunduğu da araçlar imha edildi. 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo patlatıldı. İşin bu noktaya gelmesini asla istemezdik ancak madem ki mecbur ettiler sonuçlarına katlanacaklar. Bir an için empati yapalım. Hemen Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabaha daha güçlü huzurlu mu uyanacağız. Herkes bizi mi alkışlayacak.

- Milyonlarca Suriyeli güle oynaya dönüp kendilerine gelecek mi kurabilecek. Yoksa Suriye içinde tuttuğumuz sorunların sınırlara dayandığımızı mı göreceğiz. Ana muhalaefet partisinin lideri aramadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım.

- Suriye'de tüm sınır hattımız boyunca güvenli bölge oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dün Trump ve Putin'e de söyledim Bize verilen söz, YPG'yi bölgeden çıkaracaktı. Ne Rusya ne de Amerika'da verilen sözü tutamdı.

- Bölgeden YPG/PYD'yi çıkardık diyemiyorlar. Şimdi kalkıp bize yorum yapıyorlar. Biz gereğini yapıyoruz ama onlar yapamıyorlar. İdlib'de de mutabakatlara uyulmadı. Sivil yerleşim yerleri insafsızca yerle bir edilirken bizim huzuru koruma çabalarına laf ediyorlar.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanIdlibAçıklamaCunhurbaşkanı
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