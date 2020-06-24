Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuda atamalar yapıldı

Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve bazı üniversitelerin rektörlük atamaları başta olmak üzere bir çok atama kararı yayımlandı.

İşte Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni atanan isimler ;

İl Milli Eğitim Müdürü atamaları

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz KARAKAŞOĞLU,

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin TEPE,

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şeydi DOĞAN,

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin ENGİN,

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal GÜR,

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih VARGELOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Seyfullah OKUMUŞ , Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup SARI atanmıştır. atanmıştır.

6 Üniversiteye rektör ataması

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'üne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan atamalar

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Can ACAROGLU atanmıştır.

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertan GÖV atanmıştır.

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rıza KAYA ALP atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan atamalar

Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Halil YANIK, Murat Erinç BAYRAKÇI ve Alper ERGEN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı PINAR BİLGEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince,

Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Oya ERCİL görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince I. Bölge Müdürü Murat BAŞTOR atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan atamalar

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak AYKAN,

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin KARA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esma DİLEK atanmıştır.

I. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar YÜCEL atanmıştır.

GÖREVDEN ALMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

Bilecik Defterdarı Mustafa ŞAHİN,

- Diyarbakır Defterdarı Mecit ÖZDEMİR,

- Kars Defterdarı Senem TOPAL,