Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi! İşte yeni koronavirüs tedbir, önlem ve yasakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü tedbirleri hakkında bilgilendirme yapmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
Erdoğanın konuşmasından bazı satır başları:
-Ülkemizde toplam 5 bin 698 vaka var.
-Devlet olarak her türlü tedbiri aldık almaya da devam ediyoruz.
-Bu ülkede kimsenin aç kalmasına müsaade etmeyiz.
-Tüm tedbirleri titizlilikle uygularsak bu meselenin üstesinden gelebiliriz.
-İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntınmız yok.
-Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.
- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmışır.
- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçirecektir.
- Toplu taşıma da seyrek oturma düzeni gelecek çalışmalar devam ediyor.
- Piknik alanları gibi ören yerleri, hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de toplu olarak bir arada bulunulmayacak.
- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak, celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.
- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
- Tüm illerimizde, valiler başkanlığında pandemi grubu oluşturularak gerektiğinde o şehire ilave tedbirler uygulanacak
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