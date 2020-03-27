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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi! İşte yeni koronavirüs tedbir, önlem ve yasakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü tedbirleri hakkında bilgilendirme yapmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

27 Mart 2020 Cuma 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi! İşte yeni koronavirüs tedbir, önlem ve yasakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü tedbirleri hakkında bilgilendirme yapmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Erdoğanın konuşmasından bazı satır başları:

-Ülkemizde toplam 5 bin 698 vaka var.

-Devlet olarak her türlü tedbiri aldık almaya da devam ediyoruz.

-Bu ülkede kimsenin aç kalmasına müsaade etmeyiz.

-Tüm tedbirleri titizlilikle uygularsak bu meselenin üstesinden gelebiliriz.

-İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntınmız yok.

-Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

-Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye soktuk, testler kesinlikle ücretsizdir.

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmışır.

- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçirecektir.

- Toplu taşıma da seyrek oturma düzeni gelecek çalışmalar devam ediyor.

- Piknik alanları gibi ören yerleri, hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak, celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

- Tüm illerimizde, valiler başkanlığında pandemi grubu oluşturularak gerektiğinde o şehire ilave tedbirler uygulanacak

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 27.03.2020 22:30
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Cumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüs TedbirleriUlusa Sesleniş
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