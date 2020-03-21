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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı ;"Evden çıkmayalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir açıklama yaparak, vatandaşları zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

21 Mart 2020 Cumartesi 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı ;"Evden çıkmayalım"

aşkan Recep Tayyip Erdoğan resmi hesabın tarafından son dakika paylaşımı yapıldı. Paylaşımda " Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum" denildi.

AMANSIZ BİR MÜCADELE VERİLİYOR

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrıda bulundu. "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşımdaki mesajda Erdoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum."

"İBADETLERİMİZİ EVLERİMİZDE EDA ETME ÖZEN GÖSTERELİM"

Başkan Erdoğan, öncelikle hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

OPERATÖRLERDEN SESLİ MESAJ GÖNDERİLİYOR

Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli mesajı, üç operatörden de başta 50 yaş üstü olmak üzere tüm vatandaşların cep telefonu aranarak dinletiliyor.

Son Güncelleme: 21.03.2020 01:45
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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