Cumhurbaşkanı Erdoğan:19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz, huzurevlerinde 27 binin üzerine her türlü yaşlımıza özen gösteriyoruz. Normalleşme adımları 10 Mart öncesine dönüş olarak algılanmamalı.

BELEDİYELERE TEŞEKKÜR

AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler. 5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pek çok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI

Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan bağış 2 milyar lirayı buldu.

"ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ"

Şimdiye kadar 412 yerleşim yerinde karantina uyguladık. 300'ünde karantina sona erdi. Maskesiz asla evden dışarı adıma atmayacağız. Marketler ve diğer yerlere maskelerle gideceğiz.

*NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALINAN KARARLAR

Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.

16-19 MAYIS TARİHLERİNDE 4 GÜNLÜK KISITLAMA

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

9 İLDE DAHA GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLAMASI

9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir

BEZ MASKEDE YENİ DÖNEM!

450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık.

Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 19:57