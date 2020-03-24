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Cumhurbaşkanı imzaladı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım

Korona virüs salgını ile büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına ek ödeme ,toplu taşıma ve kamu sosyal tesislerinden ücretsiz faydalanma kararı resmi gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

24 Mart 2020 Salı 21:00
Cumhurbaşkanı imzaladı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.


ÜÇ AYLIK EK ÖDEME RESMİ GAZETE'DE
Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Diğer yandan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca

Uzman hekim: 13.000 TL’ye kadar
Pratisyen hekim: 8.500 TL’ye kadar
Lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memuru: 1000-2.100 TL arasında
Birinci basamak sağlık müdürlüğü çalışanları: 1000-2.100 TL arasında
Genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar: 500-600 TL arasında 

ek ödeme ödenebilecektir.

Son Güncelleme: 24.03.2020 21:09
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Ek ödemeSağlık çalışanlarıücretsi Ulaşım
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