Cumhurbaşkanı imzasıyla elektronik sigara ve benzeri ürün ithalatına yasak geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar' Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. Buna göre elektronik sigara ve buna istinaden benzeri ürünlerin Türkiye'ye ithalatı yasakalnmış oldu.
Yurt dışından ithalatı yasaklanan söz konusu cihazların yolcu ile beraberinde ülkeye sokulması ve transit geçişine ilişkin düzenleme yetkisi ise Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Ticaret Bakanlığı'na verildi.