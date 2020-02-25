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Cumhurbaşkanı imzasıyla elektronik sigara ve benzeri ürün ithalatına yasak geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önceden hazırlanan bir yasa taslağı ile yasaklanan elektronik sigaraların Türkiye'ye ithalatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile birlikte resmi olarak yasaklandı.

25 Şubat 2020 Salı 14:46
Cumhurbaşkanı imzasıyla elektronik sigara ve benzeri ürün ithalatına yasak geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar' Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. Buna göre elektronik sigara ve buna istinaden benzeri ürünlerin Türkiye'ye ithalatı yasakalnmış oldu.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 55'inci maddesi gereği kararı verilen kanun taslağına göre elektrnik sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali resmi olarak yasaklandı.

Yurt dışından ithalatı yasaklanan söz konusu cihazların yolcu ile beraberinde ülkeye sokulması ve transit geçişine ilişkin düzenleme yetkisi ise Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Ticaret Bakanlığı'na verildi.

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Resmi GazeteYasakElektornik SigaraIthalat
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