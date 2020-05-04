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Cumhurbaşkanı kabine'yi topluyor! Önemli kararlar açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile bugün kabinesini topluyor. Eğitim hayatından , normal hayata kadar koronavirüs ile mücadelede kritik görüşmeler yapılacak.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:37
Cumhurbaşkanı kabine'yi topluyor! Önemli kararlar açıklanacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak bakanlar kurulu toplantısında 65 yaş sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi ve eğitim camiası ile alakalı LGS ve YKS sınavları konusunda kritik kararların alınması bekleniyor.

LGS ve YKS TARİHLERİ BELLİ OLACAK

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri LGS ve YKS'nin tarihinin belirlenmesi olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü toplantının ardından açıklama yapacağını söylemişti.

Koronavirüs nedeniyle daha önce 25-26 Temmuz'a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS'nin tarihinin haziran ayına çekilebileceği söylentileri var. Bu konuda sosyal medyada da kampanya başlatılmış ve tarihin değişmemesi talepleri dile getirilmişti.

Nihai karar  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye dönük hazırlıklar konusunda yapacağı sunum sonrasında kabine toplantısında alınacak

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI

Toplantıda 65 yaş üstü yasağına ilişkin durum da ele alınacak. 21 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon kişi sokağa çıkamıyor. Bu vatandaşlar için tamamen değil ama belli alanlarda bir esnetme planlanıyor. Kulislerde 65 yaş üstü için belli günlerde 3 saatlik izin gündeme alınması konuşuluyor.

BAYRAMLARDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kabine toplantısında bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı da gündemde olacak. Burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı tatilleri ele alınacak.

Son Güncelleme: 04.05.2020 09:53
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKabine Toplantısı
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