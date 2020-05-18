Cumhurbaşkanı öğrencilerin beklediği haberi verdi: 'Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. MEB'e bağlı okullarla ilgili de yeni bir karar alındığını belirten Cumhurbaşkanı, öğrencilerin beklediği haberi verdi. Bu yıl eğitim-öğretim yılının sona erdirildiğini duyurdu.