Cumhurbaşkanı öğrencilerin beklediği haberi verdi: 'Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. MEB'e bağlı okullarla ilgili de yeni bir karar alındığını belirten Cumhurbaşkanı, öğrencilerin beklediği haberi verdi. Bu yıl eğitim-öğretim yılının sona erdirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı öğrencilerin beklediği haberi verdi: 'Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda milyonlarca öğrencinin beklediği haberi de verdi.

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada MEB’e bağlı tüm okullarda eğitim-öğretim yılının sonlandırıldığını ve okulların bu dönem açılmayacağını duyurdu.Okulların Eylül ayında açılağını, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. 

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:18

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