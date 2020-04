Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüsü salgınında vaka ve ölüm oranlarında görülen değişiklikler ile birlikte kendi bünyesi koordinasyonunda hazırlanacak olan normalleşme planları ile ilgili detayları açıkladı. 'Normale dönüş planı' ya da "normale dönüşün yol haritası' olarak bilinen planın ana eksenindeki gelişmeleri bayrama kadar açıklanacağını söyleyen Oktay, “Yol haritasını dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. ‘Her şey bitti, normale dönüyoruz’ değil. Bir anlamda hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız. Her senaryoya karşı hazırlık yapıldı.” diye konuştu.

Kazanımları kaybetmeden normale dönmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, plan hayata geçtiğinde de sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanmasına devam edileceğini belirtti. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Virüs ile mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. İniş süreci başladı. Arzumuz, mayıs ayı içinde daha da dikkat çekici bir noktaya gelmesi. Amacımız, mücadelede elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, ülkeyi yavaş yavaş normale geçirmek. Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi. Yol haritasını aşamalar olarak düşünmemek gerek. Dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. Tüm veriler her gün değerlendiriliyor olacak.

Her sektör, her işletme, her işyeri genel kurallara uyacak. ‘Virüsten önceki normale ya da her şey bitti normale dönüyoruz’ değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları sürecek. Hizmet alan da hizmet veren de dikkat edecek. Kurallara uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim yapılacak."

HER OLASILIĞA HAZIRIZ

Gerçekleştirilen çalışmalarda önümüze çıkan her olasılığa hazırız diyen Oktay, "Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor. Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek." ifadelerini kullanarak konuşmasına şu ifadeleri de ekledi:

"Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Ekonomiyi de bir yandan canlandırmak istiyoruz. İnşallah kazanımları kaybetmeden Türkiye’yi hep birlikte normale döndürürüz.”