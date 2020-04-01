Cumhurbaşkanının talimatıyla İtalya ve İspanya'ya yardım sandıkları gönderildi

Avrupa'nın salgın merkez olarak kabuş edilen ve çok fazla can kaybı veren iki ülkesi İtalya ve İspanya'ya Türkiye tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi destek yapılacağı konusunda bir talimat vermiş ve verilen talimat doğrultusunda Türkiye, hazırlanan yardım paketleriyle İtalya ve İspanya'ya yardım eli uzatmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde bulunan askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde ise dikkat çeken bir ayrıntı vardı. İtalyanca ve İspanyolca, olarak Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözünün yazdığı görülen sandıkların üzerinde ayrıca "Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer alan bir not kaydedildi.

Türkiye tarafından gönderilen yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Orada ki yardımların teslimatından sonra ise uçak İtalya'ya geçiş yapacak.