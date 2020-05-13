Cumhurbaşkanı:"Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri üzeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel bazda yaşanan Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgın hastalığı için Sosyal Medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda ;
Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz. pic.twitter.com/mP1pYAkJvV