Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığından açıklama:"OHAL , sokağa çıkma yasağı iddiaları ..

Sosyal medyada dolaşan ve koronavirüs tedbileri kapsamında ülkede OHAL , sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması getirileceği haberlerine cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin ALTUN'dan yanıt geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşan "OHAL ilanı, sokağa çıkma yasağı" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiren Altun, "Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz.

Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz." şeklinde konuştu.

"DAYANIŞMA İLE ATLATILACAK"



Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

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