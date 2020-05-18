'Onurum, gururum incindi' sözleriyle görevinden ayrılarak istifa ettiğini açıklayan Cihat Yaycı, geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı'nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı askerlerin belirlenmesinde etkili olan, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edimiş ve adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi büyük yankı uyandırmıştı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla ataması yapılan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan bir kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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