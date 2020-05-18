Cumhurbaşkanlığı kararıyla ataması yapılan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan atama kararıyla’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emiren verilen Tümamiral Cihat Yaycı görevindenettiğini duyurdu.

'Onurum, gururum incindi' sözleriyle görevinden ayrılarak istifa ettiğini açıklayan Cihat Yaycı, geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı'nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı askerlerin belirlenmesinde etkili olan, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edimiş ve adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi büyük yankı uyandırmıştı.