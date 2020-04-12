Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!

Koronavirüs salgınıyla mücadele, sokağa çıkma yasağı ve gündeme dair bir takım değerlendirmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IMF ile Türkiye'nin bir anlaşma içerisinde olduğu yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

Kalın, sokağa çıkma yasağı ile ilgili kendisine yönelitlen 'yeni bir yasak gelir mi?' sorusuna yaptığı değerlendirmelerde "Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" diyerek şöyle yanıt verdi:

"Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir.

Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir."

Koronavirüs ile mücadele sürecinin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı olduğunu vurgulayan Kalın, bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebileceğini ve bu gibi durumlarda ise kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor olduğunu söyleyerek, "Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yaptığı ile ilgili ortaya çıkan haber ve iddialar hakkında da yanıt verirken şöyle konuştu:

"Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum. Geçen G20 zirvesinde IMF Başkanı’nın paylaştığı bazı veriler oldu, küresel ekonominin toparlanmasına katkı anlamında uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşeni yapma konusunda görevlerini yerine getireceklerdir fakat Türkiye’nin IMF ile yeni bir ‘standby’ anlaşmasına ihtiyacımız yok.

Türkiye’nin AB üyeliği Türkiye için iyidir, Avrupa için de iyidir. Her anlamda biz bunu söylüyoruz, aslında bu salgın tezimizin doğruluğunu ortaya koydu. Ama bakın NATO ittifakı bağlamında olsun İspanya ve İtalya’ya ilk yardımı gönderen ülke Türkiye oldu.

Bize 100’e yakın ülkeden yardım talebi geldi, Cumhurbaşkanımız kapasiteyi artırın doğu batı ayrımı yapmadan gereken yardımları yapın talimatı verdi.

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti."