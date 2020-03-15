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Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!

Ülkemizde ki korona-virüs salgınının önüne geçebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, korona-virüse karşı alınan tedbir ve kararlara ilişkin Çankaya Köşkü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

15 Mart 2020 Pazar 22:22
Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, korona-virüse karşı alınan tedbir ve kararlara ilişkin Çankaya Köşkü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.Son dakika önemli kararların alındığı toplantı sonunda basın açıklaması ile alınan kararlar açıklandı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların bu gece saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı vurgulandı.

İşte alınan kararlar:

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

-Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

-Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır.

-Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Son Güncelleme: 15.03.2020 22:28
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs önelmeleriCumhurbaşkanlığı Koronavirüs Kararları
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