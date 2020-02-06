CZN Burak'ın garsonları servis açma kavgaları kanlı bitti

Sosyal medya üzerinden yaptığı yemeklerin videosunu yayınlayan ve fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir’in Levent’te bulunan restoranında garsonlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre restoranda garson olarak çalışan Zekeriya H., diğer garson arkadaşı Mehmet G.’ye restorana gelen bir müşteriye servis açılması gerektiğini söyledi.

Her iki garson arasında o sırada sözlü tartışma yaşandı. Bu isteğin ardından sözlü tartışma yaşandı. Ortamın iyice gerilmesi gerginliğin dozunu arttırırken garsonlar kavgaya tutuşmaya başladı. Diğer garsonların araya girmesiyle kavga yatıştırılırken siniri geçmeyen Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda bir yerde buluşmaya çağırdı. Restoran mesaisi bittikten sonra gecenin geç saatlerinde buluşan iki garson arkadaş yeniden tartışmaya başladılar.

Kavganın iyice büyümesi sonucu sinirlerine hakim olamayan Mehmet G., yanında getirdiği silahı çıkartarak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti. Zekeriya H. kanlare içinde yere yığılırken olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan Zekeriya H. kaçarken Valid A.’yı da silahla vurarak yaralanmasına neden oldu.

Olayın hemen ardından polisi arayan Zekeriya H. cinayet işlediğini itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet G.'nin hayatını kaybetmiş olduğu kaydederken yaralanan Valid A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşletme sahibi Muhamed Burak Özdemir ise polis ekipleri tarafından emniyete götürülerek ifadesi alındı. Burak Özdemir'in ifade işlemleri tamamlandıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan Zekeria H.'nin iddianameler doğrultusunda müebbet hapsi istendi.