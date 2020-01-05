İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697

CZN Burak'ın fakir ailenin evini dayayıp döşemesi olay oldu.

Sosyal medyada pişirdiği büyük porsiyon yemekler ve gösterilerle tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in fakir bir ailenin evini dayayıp döşemesi olay oldu.

05 Ocak 2020 Pazar 21:15
CZN Burak'ın fakir ailenin evini dayayıp döşemesi olay oldu.

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ve Instagram'da paylaştığı videolarla ünlenen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Videoda fakir bir ailenin evini baştan aşağı dayayıp döşeyen Burak Özdemir'in aileyi çok mutlu ettiği görüldü. Gülümsemesiyle konuşulan ünlü restoran işletmecisinin videoyu paylaşması ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Birçok kişi CZN Burak'ın bu davranışına yönelik pozitif tepkiler verirken, yine birçok kişi CZN Burak'ın yaptığı iyiliği sosyal medyada insanların gözlerinin önüne sermesini hoş bulmadı. Konuyla ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformlarında tartışmalı yorumlar yer aldı.

Son Güncelleme: 05.01.2020 21:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter, Trablus'ta askeri okula saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı var.
Hafter, Trablus'ta askeri okula saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı var.
19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız aile evinde baba silahıyla intihar etti.
19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız aile evinde baba silahıyla intihar etti.
Güney Afrika'da aslan katliamı! Büyücülere satmak için aslanların yüzünü ve pençelerini kestiler.
Güney Afrika'da aslan katliamı! Büyücülere satmak için aslanların yüzünü ve pençelerini kestiler.
İzmir'de deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi!
İzmir'de deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi!
Polis Akademisi Başkanlığı videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyümeyi gözler önüne serdi.
Polis Akademisi Başkanlığı videolu paylaşımla 5 yılda kaydedilen büyümeyi gözler önüne serdi.
DSİ memur alımı başvuruları 8-17 Ocak tarihlerinde alınacak.
DSİ memur alımı başvuruları 8-17 Ocak tarihlerinde alınacak.

Popüler Haberler

İpotek ile hızlı ihtiyaç kredisi veren bankalar
Engelli yakını maaşı nedir? Engelli yakını maaşı kimlere verilir? Engelli evde bakım aylığı başvuru şartları
Bahçedeki karınca ve zararlı böceklerden nasıl kurtulurum?
2020 KOSGEB çiğ köfteci desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
Yasmin Erbil TV100'den kovuldu mu? Magazin hattı programında neden yok?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Nöbetçi noter listesi 5 Ocak Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Sararan bardakları temizlemek için pratik yöntemler
Araç ipotekli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 araç ipotekli kredi şartları nedir?
Dopamine fasting yani dopamin orucu nedir nasıl uygulanır?
2019 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları ve atama takvimi
SGK yapılandırma sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?
ASİZ kelimesinin açılımı nedir ve ASİZ ne demek?
Kuaförüm Sensin Taner ve Aslı para ödülü geri alındı!
Google chrome indirilen dosyalar nereye kaydediliyor? Google Chrome indirilen dosya klasörü değiştirme
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemleri
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.