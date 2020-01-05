CZN Burak'ın fakir ailenin evini dayayıp döşemesi olay oldu.

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ve Instagram'da paylaştığı videolarla ünlenen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Videoda fakir bir ailenin evini baştan aşağı dayayıp döşeyen Burak Özdemir'in aileyi çok mutlu ettiği görüldü. Gülümsemesiyle konuşulan ünlü restoran işletmecisinin videoyu paylaşması ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Birçok kişi CZN Burak'ın bu davranışına yönelik pozitif tepkiler verirken, yine birçok kişi CZN Burak'ın yaptığı iyiliği sosyal medyada insanların gözlerinin önüne sermesini hoş bulmadı. Konuyla ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformlarında tartışmalı yorumlar yer aldı.