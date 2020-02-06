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CZN Burak'ın restoranında müşteri ve personel kavgası: 1 ölü

Sosyal medya fenomeni haline gelen ve yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelen CZN Burak'ın restoranında müşteri ve personel arasında kavga çıktı. Çıkan kavga dışarıya taşınırken, bir kişi hayatını kaybetti.

06 Şubat 2020 Perşembe 23:54
CZN Burak'ın restoranında müşteri ve personel kavgası: 1 ölü

Türkiye'nin en çok tanınan lokanta işletmecilerinden CZN Burak'ın bir çalışanı İstanbul, Levent'teki Mehmet G. isimli kişiyle tartıştı. Zekeriya H. ile şahıs arasında çıkan tartışmanın sebebinin servis açma olduğu öğrenildi. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyürken, Suriye uyruklu Zekeriya H. ile Mehmet G. arasındaki tartışma şef garsonun CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'e durumu anlatması üzerine yatıştırıldı. Olaya müdahale eden Burak Özdemir, olayı yatıştırdıktan sonra Mehmet G. adlı şahıs Zekeriya H.'yi dışarıda buluşmaya davet etti.

Kavga Devam Etti

Mehmet G., Zekeriya H.'yi işletme yakınlarında, gece saatlerinde buluşmaya davet etti. İkili buluştular ve aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Mehmet G.'nin yanında getirdiği tabancayla Zekeriya H.'ye ateş ettiği öğrenilirken, Suriyeli garson olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet G. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti ve polisler şahsı gözaltına aldı. Polisler Burak Özdemir'in ifadesini alarak, iki kişinin de restoranda çalışmakta olduğunu, ikili arasında hiçbir kavgaya tanıklık etmediğini, kavgadan diğer personellerin haberdar olduğunu söyledi. Zanlı kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kasten yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçlarıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

 

Son Güncelleme: 06.02.2020 23:54
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