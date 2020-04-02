Daha 10 yaşında! Yakalanınca 473 ayrı suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede son günlerde oldukça fazlalaşan yankesicilik ve hırsızlık olayları üzerine bir çalışma başlattı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan güvenlik kamerala kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştiren bir çocuğu belirledi. Kayıtlarda 10 yaşlarında olduğu belirlenen çocuğun arkasından yaklaştığı kişilerin çantalarındaki eşyaları yankesicilik yöntemiyle çaldığı ve B.G.'nin koronavirüse karşı tıbbi maske taktığı görüldü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipleriİsminin B.G. olduğunu belirlenen çocuğun babası Süleyman G.'ye ait bir otomobili takip etmeye başladı. Takibe alınan aracın dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde ekip tarafından durdurlmasının ardından baba Süleyman G.'nin aracıyla birlikte hareket eden başka bir otomobilde durdurularak B.G., babası Süleyman G., annesi Sinem G., yankesicilik olayları sırasında aileye yardımcı olan Ferdi D., Sezer F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polisten kaçmaya çalışan Ecevit G. ise kısa bir süre sonra yakalandı.

10 yaşındaki B.G. emniyet müdürlüğü çocuk şubeye getirildikten sonra yapılan incelemelerde hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 473 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Baba Süleyman G.'nin 53 anne Sinem G.'nin ise yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 50 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilirken B.G'nin yaklaşık 4,5 ayda suç sayısını 76 artırdığı öğrenildi.