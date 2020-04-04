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Davalık olduğu doktur'un odasını bastı! Hemşireye saldırdı!

İzmir bir kadın daha önceden davalık olduğu doktorun çalıştığı sağlık ocağını basarak görevli hemşireye saldırdı ve sağlık ocağının camlarını kırdı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:06
Davalık olduğu doktur'un odasını bastı! Hemşireye saldırdı!

Ülkemizde korona virüs salgın hastalığı ile mücadelede en ön safta canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarına şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor.Bunun bir örneği de izmir'de yaşandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., onu darp etti. Hakaretler savurup, merkezin camlarını kırdı. D.Y., merkezden ayrılırken, boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

KADININ SERBEST BIRAKILMASINA SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ

 8 yıldır aynı yerde görevli olduğunu anlatan hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi.

D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dr. Özgür Akkoç da birçok kez saldırı atlattıklarını belirterek, "En sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Bu şahıs karakola girdikten yarım saat sonra dışarı çıkabildi. Bize tekme atan ve saldıran biri serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetle ilgili cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biri hemşirenin boğazına sarılacak kadar dibimize girebiliyor. Biz izolasyondan bahsederken, bu kişi sağlıkçılara saldırıyor. Acil önlem istiyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.04.2020 16:19
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