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'Değnekçi' operasyonunda 9 gözaltı

Ankara'da gerçekleştirilen değnekçi operasyonunda, vatandaşlardan haksız park parası talep ettikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

21 Haziran 2020 Pazar 18:57
'Değnekçi' operasyonunda 9 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karakollara gelen ihbarlar üzerine değnekçilere ve sahte valelere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda kentin çeşitli noktalarında vatandaşlardan otopark parası alındığı öğrenildi.


Lüks restoran ve kafelerin önünde bulunan 9 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon sırasında 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde, vatandaşlardan park parası talep etmediklerini, onların kendilerine bahşiş verdiklerini öne sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin vatandaşlara park yeri gösterdiği ve karşılığında para talep ettikleri görüldü.

9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 18:57
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