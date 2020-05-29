Dehşet! Kapısına gelen kişiler tarafından 14 kez bıçaklandı! Hayatını kaybetti

İzmir Bornova'da yaşanan korkunç olayda Volkan Kaplan (38) isimli şahıs kapısına konuşmak için gelen kişilerce evinin önünde 14 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Dehşet! Kapısına gelen kişiler tarafından 14 kez bıçaklandı! Hayatını kaybetti
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Dehşet veren olay geçtiğimiz akşam İzmir Bornava ilçesinde yaşandı.

Volkan Kaplan İsimli vatandaş evine dün gece H.O. ve S.G. isimli iki şahıs geldi. Evin kapısının önünde konuşmaya başlayan şahıslar arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüme ve kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar arasında arbede çıktı.Çıkan arbede de Volkan Kaplan isimli şahıs vücuduna 14 kez bıçak darbesi aldı ve kanlar içinde kaldı.

 Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelileri suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

KANLAR İÇİNDE KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

Evinden çağrılarak bıçaklı saldırıya uğrayan Kaplan, ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaplan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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