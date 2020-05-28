Dehşet veren savunma! Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü ,'Erkek gibi kuvvetliydi' dedi

Dehşet veren olay geçtiğimiz haziran ayında Bursa'da yaşandı.
Yusuf M. isimli vatandaşlar iddialara göre Nazan K. isimli kadınla para karşılığı ilişki anlaştı ve ikili boş bir arazide buluştu. Fakat Yusuf M. burda ilişkiye girmek istemediğini söyledi ve Nazan K. Yusuf. K 'nın cep telefonunu arabadan çalıp kaçmaya başladı. Yusuf M.'de o sırada tabancasıyla kaçan kadına arkadan kurşun yağdırdı.Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken. Yusuf M. olay yerinden uzaklaştı.
Bölgeye gelen polis ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini buldular. Olayı derinlemesin araştıran ekipler,zanlının kimliğini tespit ettikten sonra saklandığı yerde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra Yusuf M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ERKEK GİBİ GÜÇLÜ KUVVETLİYDİ PİŞMANIM
SİLAH ARALARINDA KAZARA PATLAMIŞTIR
Yusuf M.'nin avukatı Ali Özgür Berksu, "Olay, Nazan K.'nin ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Silah Nazan ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.
TALİHSİZ KADININ ARKADAŞI İFADEYE ÇAĞIRILDI
Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan Nazan K.'ninn arkadaşı Havva Ş.’nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Yusuf M.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 17:01