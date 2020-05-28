Dehşet veren savunma! Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü ,'Erkek gibi kuvvetliydi' dedi

Bursa'da fuhuş için anlaştığı kadını öldüren zanlı, savunmasını duyanları şoke etti. Zanlı, ' kadın erkek gibi güçlü kuvvetliydi,pişmanım' dedi.

Dehşet veren savunma! Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü ,'Erkek gibi kuvvetliydi' dedi
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Dehşet veren olay geçtiğimiz haziran ayında Bursa'da yaşandı.

Yusuf M. isimli vatandaşlar iddialara göre Nazan K. isimli kadınla para karşılığı ilişki anlaştı ve ikili boş bir arazide buluştu. Fakat Yusuf M. burda ilişkiye girmek istemediğini söyledi ve Nazan K. Yusuf. K 'nın cep telefonunu arabadan çalıp kaçmaya başladı. Yusuf M.'de o sırada tabancasıyla kaçan kadına arkadan kurşun yağdırdı.Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken. Yusuf M. olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye gelen polis ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini buldular. Olayı derinlemesin araştıran ekipler,zanlının kimliğini tespit ettikten sonra saklandığı yerde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra Yusuf M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

ERKEK GİBİ GÜÇLÜ KUVVETLİYDİ PİŞMANIM

 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf M. yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Nazan K.'nın kazayla öldürdüğünü söyleyen Yusuf M. "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Nazan’ın yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazayla gerçekleşmiştir. Nazan, bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

SİLAH ARALARINDA KAZARA PATLAMIŞTIR

Yusuf M.'nin avukatı Ali Özgür Berksu, "Olay, Nazan K.'nin ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Silah Nazan ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

TALİHSİZ KADININ ARKADAŞI İFADEYE ÇAĞIRILDI

Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan Nazan K.'ninn arkadaşı Havva Ş.’nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Yusuf M.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 17:01

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