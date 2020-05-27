Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına katıldı. MHP Lideri Bahçeli'nin de katılım gösterdiği açılışta önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 27 Mayıs darbesine de değindi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı
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27 Mayıs darbesinden sonra Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesine karar verilen Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde  Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak tekrar açıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte geldiler.

Açılış konuşması yapmak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 darbesinin tarihte en kara gün olduğu vugusunu yaparak, "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi." diye konuşarak sözlerine  "Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olacaktır." ifadeleriyle devam etti.

Başbakan Menderes'in ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeteveğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes ve arkadaşlarının milletimizinin kalbindeki mümtaz yeri güçlenerek devam edecektir. Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü." diye konuştu.

Fatih Sondaj Gemisinin ise açılma tarhi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemisi 29 Mayıs'ta yeni sondajlar için Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açılacak. Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır." ifadelerini kullandı.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda demokrasi ve şehitler anıtı açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.


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