Deniz Bayramoğlu ile eşi Ece Üner kimdir? İşte ünlü çift hakkında merak edilenler

1975 yılında Malatya’da dünyaya gelen Deniz Bayramoğlu, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne başlamıştır. Gazeteci olabilmek için 3 yılın sonunda eğitimini yarıda bırakmış ve 2005 yılındaysa aynı bölümde eğitimini sürdürdü. 1997 yılında İngiliz Ekonomi Gazetesi Financial Times ile Liberal Bakış’ın borsa haberlerini üstlenen Bayramoğlu, 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başı itibariyle Yeni Binyıl Gazetesi ekonomi editörü olarak çalışan Bayramoğlu; Liberal Bakış ile Gündem Gazetesi’nde editörlük yapmıştır.

2013 yılında ünlü haber spikeri Ece Üner ile dünyaevine giren Bayramoğlu, CNN Türk ekranlarında Gündem Özel programında izleyicilerin karşısına çıkmaktaydı.

Ece Üner kimdir ve kaç yaşında?

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Üner, uzunca bir süre CNN Türk televizyonunda çalışmış ve ardından Habertürk’e transfer olmuştur. CNN Türk’te bir süre Genel Müdürlük koltuğunda oturan Dinç Üner’in kızı olan Ece Üner; Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur ve Paris’te Sorbonne Üniversitesi Fransızca eğitimi ve Brüksel’de ise AB konusunda eğitimler aldı.

2010 yılında Olduğu Gibi isimli tartışma programı ve 2011 yılındaysa Akşam Raporu adlı haber programının sunuculuğunu üstlenen Üner; 2012 yılından bu yana da Enine Boyuna programını sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:17