Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 48. ölüm yıldönümlerinde CHP Liderinden 3 fidan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 48 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anma yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın idam sehpasındaki son sözünüde paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu mesajında, “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş’i, Yusuf Aslan’ı ve Hüseyin İnan’ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan; CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 48. ölüm yıl dönümünde iade-i itibar yasa teklifi hazırlayarak partisi adına TBMM’ye sundu. Meclise sunulan yasa teklifi ile Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezalarının yerine getirilmesini öngören 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması istendi.