Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, hayatını kaybetti!

Türkiye’nin devrim hareketinin liderleri olan Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, vefat etti. Haberi Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Bora Gezmiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Hamdi Gezmiş’i kaybettiklerini duyurdu.

Deniz Gezmiş’in Hamdi Gezmiş’ten isteği

Hamdi Gezmiş, Mart ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Deniz Gezmiş Vakfı ve Bora Gezmiş, sosyal medya hesaplarından Hamdi Gezmiş’in beyin kanaması geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş’ten bir istekte bulunmuştu. Kardeşinin bilim adamı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (...) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” diye yazmıştı.