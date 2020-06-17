İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112296
ALTIN
380.861
DOLAR
6.8515
STERLİN
8.6174
EURO
7.6961
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, hayatını kaybetti!

Türkiye’nin 68 kuşağının devrim önderlerinden olan Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, hayatını kaybetti. Deniz Gezmiş, vasiyetinde kardeşi Hamdi Gezmiş’ten bir istekte bulunmuştu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:37
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, hayatını kaybetti!
Takip Et:

Türkiye’nin devrim hareketinin liderleri olan Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, vefat etti. Haberi Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Bora Gezmiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Hamdi Gezmiş’i kaybettiklerini duyurdu.


Hamdi Gezmiş, Mart ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Deniz Gezmiş Vakfı ve Bora Gezmiş, sosyal medya hesaplarından Hamdi Gezmiş’in beyin kanaması geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Deniz Gezmiş’in Hamdi Gezmiş’ten isteği

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş’ten bir istekte bulunmuştu. Kardeşinin bilim adamı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (...) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” diye yazmıştı.  


Son Güncelleme: 17.06.2020 14:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı
Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı
Nihal Olçok: 15 Temmuz davaları hakkında tereddütlerim var
Nihal Olçok: 15 Temmuz davaları hakkında tereddütlerim var
Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından başkentte yapılan denetimleri paylaştı
Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından başkentte yapılan denetimleri paylaştı
Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor
Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor
O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi
O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi
Başkentte polis korona virüs denetiminde göz açtırmıyor!
Başkentte polis korona virüs denetiminde göz açtırmıyor!

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Seyahat izni HES kodu nasıl alınır?
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.