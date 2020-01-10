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Denizde korkunç kaza! Kilyos'ta tanker, balıkçı teknesine çarptı; 3 kişi kayıp

Kilyos açıklarında 140 metrelik Rus bandıralı bir tanker, balıkçı teknesine çarptı. Teknede bulunan 6 kişi çarpmanın etkisiyle denize düştü. Ekipler düşen 6 kişide 3'ünü kurtarırken diğer 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

10 Ocak 2020 Cuma 12:08
Denizde korkunç kaza! Kilyos'ta tanker, balıkçı teknesine çarptı; 3 kişi kayıp


Karadeniz'de Rus bandıralına ait 140 metre uzunluğunda kimyasal madde ve petrol taşıdığı öne sürülen tanker, bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 6 kişi bulunan balıkçı teknesi battı.

Kilyos açıklarında meydana gelen kaza sonrasında sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal ettiler. Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerin çarpmasıyla denize düşen 6 kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir yabancı Türkmen personeli ekipler tarafından kayıp olan Yalçın Coşkun, İlyas Somaç ve bir Yabancı Türkmen personeli arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

İstanbul Valiliği Karadeniz'de meydana gelen kaa ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir" ifadelerini kullanırken bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise, "10.01.2020 günü saat 06:15 sularında Rusya’dan gelip İzmir limanına seyretmekte olan Rus Bayraklı, 134 metre boyundaki, 4951 MT ayçiçek yağı taşıyan GLARD 2 isimli gemi ile 28 metre boyundaki DURSUN ALİ COŞKUN isimli Balık Avlama teknesi çatışmıştır. Balıkçı gemisi olay yerinde batmış olup, GLARD 2 isimli gemi ise an itibariyle Türkeli (İstanbul Boğazı Kuzey Girişi) Demir sahasına demirlemiştir." denildi.

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IstanbulKilyosTankerTekne Kazası
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