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Denizli'de akıl almaz cinayet! Vicdansız anne oğlunu oğlunu boğarak öldürdü

Denizli Merkezefendi'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı.Vicdansız anne cinnet geçirerek kendi oğlunu boğarak öldürdü.

07 Nisan 2020 Salı 13:45
Denizli'de akıl almaz cinayet! Vicdansız anne oğlunu oğlunu boğarak öldürdü

Denizli Merkezefendi'de akıl almaz bir cinayet yaşandı. N.K isimli vicdansız bir kadın cinnet geçirerek 4 yaşındaki kendi oğlunu boğarak öldürdü. daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik A.S.K.’nın öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
DenizliMerkezefendi
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