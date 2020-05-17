Denizli'de bir profesör 82 derece olan termal suya düşerek yandı

Denizli'ye bağlı Sarayköy ilçesinde bulunan kaynaklardan sıcaklık ve gaz ölçümleri yapmak için Tekkehamam bölgesine giden Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, burada incelemeler yapmaya başladı. pamukkale Üniversitesinde aynı bölümde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz ile birlikte termal sulardaki ani sıcaklık artışlarına yönelik araştırma yapan Prof. Dr. Kumsar, bulunduğu beton zeminin çökmesi sonucu termal suya düştü.

82 Derecedeki terma suyun içine düşen Prof. Dr. Kumsar, yanında bulunanların yardımıyla kaynar suyun içerisinden çıkarılırken olay yerine ihbarla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Kumsar'ın ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu öğrenilirken tedavi altına alınan Kumsar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.