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Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde ölmüş olarak bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör, evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Polis, ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:54
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde ölmüş olarak bulundu

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde eski Emniyet Müdürü 50 yaşındaki Ali İhsan Güngör, hayatını kaybetti. Yakınlarının evine gelmesiyle Güngör'ün cansız bedenine ulaştıkları öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana gelen olayda 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, akşam üzeri saat 17.00 sıralarında eve gelen yakınları tarafından salonda hareketsiz yatarken bulundu. Durumun polise bildirilmesinin hemen ardından belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri yapılan kontrollerde, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlediler.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken Ali İhsan Güngör'ün vefa haberini alan evin önünde gözyaşı döktüler.

Emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaptığı daha sonra emekliye ayrıldığı öğrenilirken, Güngör'ün Bingöl'de 2014 yılında görev yaptığı sırada PKK terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığı ve saldırıda omzundan yaralandığı kaydedildi. Polis, ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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DenizliVefatPamukkaleEmiyet MüdürüAli Ihsan Güngör
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