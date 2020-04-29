Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde ölmüş olarak bulundu

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde eski Emniyet Müdürü 50 yaşındaki Ali İhsan Güngör, hayatını kaybetti. Yakınlarının evine gelmesiyle Güngör'ün cansız bedenine ulaştıkları öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken Ali İhsan Güngör'ün vefa haberini alan evin önünde gözyaşı döktüler.
Emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaptığı daha sonra emekliye ayrıldığı öğrenilirken, Güngör'ün Bingöl'de 2014 yılında görev yaptığı sırada PKK terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığı ve saldırıda omzundan yaralandığı kaydedildi. Polis, ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.