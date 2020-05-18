Denizli'de hayrete düşüren cinayet! Otomobiline yaslanan adamı döverek öldürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hayrete düşüren bir cinayet yaşandı. İddialara göre park halindeki otomobile yaslanan Ramazan Çağ (51), araç sahibi Taner Konuk (39) tarafından feci şekilde dövüldü.

Feci şekilde dövülerek hayatını kaybetti

Dün Pamukkale ilçesinin Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Çağ isimli şahıs, iddialara göre alkollü olarak sokakta dolaşırken park halindeki bir otomobile yaslandı. Aracının yanında Ramazan Çağ’ı gören Taner Konuk, Çağ ile tartışmaya başladı.

İki kişi arasında çıkan kavgada Çağ, Konuk tarafından feci şekilde dövüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Ağır yaralanan Çağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner Konuk çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:18