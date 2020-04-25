Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde komşu kavgası kanlı bitti. Adalet mahallesinde saat 16.00 sıralarından meydana gelen olayda bir binanın 3'üncü katında oturan 53 yaşındaki Muhittin A. isimli apartma sakini iddialara göre, üst katında oturan İrfan M. (38) isimli komşunu gürültü yaptığı için şikayet etti. Bunun üzerine öfkesine hakim oalmayan İrfan M. ile Muhittin Avşar arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya diğer aile ferleride katıldı ve olay kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

O sırada İrfan M., evden aldığı bıçağı alt kat komşusu Muhittin A.’yı bacağının 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Bıçakladıktan sonra evine çıkan İrfan M. hiç birşey olamış gibi davranmaya devam etti. Kanlar içerisinde kalan Muhittin A'nın yardımına apartman yöneticisi yetişti ve durumu sağlık ekipleribe bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Muhittin A'yı ambulansa alarak Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırırken polis ekipleride komşusunu bıçakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrara üst kattaki evine çıkan İrfan A.’yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. İrfan M'nin gürültü yaptığı iddia edilen çocuklar ve anne de yine ekipler tarafından karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Muhittin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirkenoOlayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.