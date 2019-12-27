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Denizli'de çiftlik sahibi besihanesinde ölü bulundu! Şüpheli çoban her yerde aranıyor

Denizli'de küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, kafasından silahla öldürüldü. Olay, besihanesini birkaç gün sonra ziyaret eden vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Şüpheli çoban her yerde aranıyor.

27 Aralık 2019 Cuma 00:52
Denizli'de çiftlik sahibi besihanesinde ölü bulundu! Şüpheli çoban her yerde aranıyor

Denizli’de küçükbaş çiftliği sahibi Fatih Kürşad Yağcı, besihanesini ziyaret eden komşuları tarafından ölü bulundu. 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17.00 sularında meydana gelen hadisede Yağcı’nın kafasından silahla vurulduğu görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ilk incelemelerde Yağcı’nın başından vurulduğunu belirledi. Çiftlik sahibinin otopsisinin yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldığı aktarıldı.

Şüpheli çoban araştırılıyor

Jandarma ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Ekipler Yağcı’nın çiftliğinde çalışmakta olan ve olayın gerçekleşmesiyle birlikte kayıplara karışılan ve ismi belirtilmeyen şüpheli çobanın yakalanması için geniş kapsamlı arama çalışmalarına başladı. Cinayet şüphelisinin patronunu silahla vurduğu ve yüklü miktarda paranın olduğu otomobili alıp olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:52
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