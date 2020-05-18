Denizli'de hayrete düşüren cinayet! Otomobiline yaslanan adamı döverek öldürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hayrete düşüren bir cinayet yaşandı. İddialara göre park halindeki otomobile yaslanan Ramazan Çağ (51), araç sahibi Taner Konuk (39) tarafından feci şekilde dövüldü.
Feci şekilde dövülerek hayatını kaybetti
İki kişi arasında çıkan kavgada Çağ, Konuk tarafından feci şekilde dövüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Ağır yaralanan Çağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner Konuk çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklandı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 23:17