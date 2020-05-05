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Denizli'de korkunç olay! Bacağını makineye kaptıran işçi can verdi!

Denizli'deki bir dokuma fabrikasında çalıştığı sırada bir an dikkatsizliği sonucu bacağını makineye kaptıran işçi feci şekilde can verdi.

05 Mayıs 2020 Salı 14:21
Denizli'de korkunç olay! Bacağını makineye kaptıran işçi can verdi!

Korkunç olay Denizli'nin Honaz ilçesin'de bir dokuma fabrikasında meydana geldi.

Dokuma fabrikasında çalışan Tunay Karadaş (47)  isimli bir işçi bir anlık dikkatsizliği sonucu sol bacağını makinenin dişlisine kaptırdı.

Korkunç olay sonrasında acınında etkisiyle olduğu yerde bayılan işçiyi çevresindekilerin ve sağlık ekibinin çabasına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun sonucunda yoğun kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Karadaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekibi, fabrikada güvenlik tedbiri alarak inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 05.05.2020 14:39
Anahtar Kelimeler:
DenizliIş KazasıDokuma Fabrikası
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