Denizli’de sokak ortasında dehşet! Çektiği bıçağı kendi boğazına dayadı

Dehşet veren olay Denizli Merkezefendi ilçesinde yaşandı.Psikolojik sorunları olduğu düşünülen M.F. isimli şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak intihara teşebbür etmeye çalıştı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUÇ VERMEDİ
BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN YARARLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İkna çabalarına karşılık vermeyen M.F.’nin arkasına döndüğünde bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis daha sonra şahsın üstüne atlayarak elindeki bıçağı almayı başardı. Ambulansa binmeyi reddeden şahıs sedyeye bağlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, şahsın polis ekipleri gelmeden önce kendisini göğüs bölgesinden ciddi sayılmayacak şekilde bıçakladığı da öğrenildi.