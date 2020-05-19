Denizli’de sokak ortasında dehşet! Çektiği bıçağı kendi boğazına dayadı

Dehşet veren olay Denizli Merkezefendi ilçesinde yaşandı.Psikolojik sorunları olduğu düşünülen M.F. isimli şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak intihara teşebbür etmeye çalıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUÇ VERMEDİ

Olay yerindeki vatandaşların ihbar etmesi üzere bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.İntihara kalkışan adamı bir arkadaşı ve bölgeye gelen bir psikolog tüm uğraşlara rağmen vazgeçiremedi.

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN YARARLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna çabalarına karşılık vermeyen M.F.’nin arkasına döndüğünde bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis daha sonra şahsın üstüne atlayarak elindeki bıçağı almayı başardı. Ambulansa binmeyi reddeden şahıs sedyeye bağlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, şahsın polis ekipleri gelmeden önce kendisini göğüs bölgesinden ciddi sayılmayacak şekilde bıçakladığı da öğrenildi.