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Deprem bölgesindeki esnaflara 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi

Elazığ ve Malatya depremi sonrası, deprem bölgesindeki esnaflara 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi haberi geldi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:40
Deprem bölgesindeki esnaflara 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi

Elazığ Sivrice merkezli 6,8’lik depremde çoğu yerde hasar meydana geldi. Depremin ardından deprem bölgesindeki esnafları bir nebze olsun sevindiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan,  deprem bölgesindeki esnaflara faizsiz kredi ile ilgili açıklama yaptı. Gambiya 'da bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ 'da meydana gelen deprem ile ilgili konuştu. Erdoğan, buradaki esnaflara yapılacak desteği açıkladı.  Açıklamada, ‘’ deprem bölgesinde yer alan esnaflar, 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:40
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