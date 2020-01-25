İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?

Yaşanan Elazığ depreminden sonra bir çok vatandaş deprem çantasının nasıl hazırlanacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Olası bir depremde yaşamsal malzemelerle dolu bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Haberimizde..

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:46
Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?

Son yaşanan Elazığ depremi tün vatandaşları oldukça fazla korkuturken olası bir depremden sonra sığınacak yer bulmanın dışında, kullanabileceği temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir çantanın nasıl hazırda tutulması gerektiğini ve içinde neler olması gerektiğini sorgulamaya başladılar.

Özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların mutlaka hazırda tutmaları gereken en önemli şey olan deprem çantası yaşanan deprem sonrasında hayatta kalmanız için temel malzemelerle dolu olması gerekiyor.

Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalıdır?

- Su: Kişi başına günlük bir litrelik şişe

- Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler 

- Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri

- İlk yardım çantası 

- Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri

- Ekstra pilli el feneri

- Yangın söndürücü

- Evcil hayvanınız için su ve yiyecek

- Evcil hayvan taşıyıcısı

Depremin siz neredeyken geleceği belli olmayacağı için evinizde en kolay ulaşabileceğiniz bir yere, arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası hazır hale getirmeniz gerekiyor. Deprem çantasını belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde sakladıktan sonra evinizi hızlıca terk etmeniz gerektiğinde hazır bulundurun ve evde yaşayan tüm aile üyelerinin deprem çantasının nerede tutulduğunu bildirin.

Deprem çantasına ayrıca, Reçeteli ilaçlar, Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar, Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi, Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su, Nakit para, Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgelerini de koyabilirsiniz.

Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye, ikliminize göre ayakkabı ve kıyafetler ile Yangın söndürücüyü de hazır bulundurmanızda fayda var.

Deprem çantası uzun süre saklanabilir bir çanta olmadığı için özellikle içindeki gıda malzemelerini arada mutlaka kontrol etmeli, durumuna göre değiştirmeni gerekir. İçinde konserve olan çantanızı serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz. Konserve olmayan yiyecekleri sıkıca kapatılmış plastik veya metal kaplarda saklayabilirsiniz. Her yıl veya aydan aya ihtiyaçlarınızı yeniden düşünün ve ailenizin ihtiyaçları değiştikçe deprem çantanızı tekrar yenileyin.

Anahtar Kelimeler:
Deprem çantasıDeprem çantası Nasıl HazırlanırDeprem çantasında Neler Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!
Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor
Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor
Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı
Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı
Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı
Prof. Dr. Görür'ün 3 ay önceki deprem tahmini sosyal medyanın gündemine oturdu
Prof. Dr. Görür'ün 3 ay önceki deprem tahmini sosyal medyanın gündemine oturdu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Youtube Music aboneliği ve üyeliği nasıl iptal edilir? Youtube Music iptal işlemleri
Kadınlar nasıl asker olur? Kadın asker olmak için şartlar
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Nöbetçi noter listesi 25 26 Ocak 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Günlük burç yorumları 26 Ocak 2020 Pazar - Astrolojik burç yorumunuzun günlük yaşantınıza etkileri ne olacak?
A101 25-31 Ocak Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta indirimli neler var?
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Baby Face nedir? Baby face nasıl olunur?
Palu ailesi davasında son durum ne? Palu ailesi davası gelişmeleri
2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 24 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Atiye 2.sezon fragman yayınlandı mı? Netflix Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dört gözle bekleniyor!
Küçük esnaf kredisi nereden, nasıl alınır? Başvuru şartları ve faiz oranları
Alıç nedir, nelere iyi gelir? Alıç nerede yetişir? Alıç'ın faydaları
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak 2020 Cumartesi illere göre nöbetçi noterlerin listesi
Nöbetçi noter sorgulama: 25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi?
25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama
PTT açık mı? 25 - 26 Ocak Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama
Kanalların yayın akışları 25 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.