Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?

Son yaşanan Elazığ depremi tün vatandaşları oldukça fazla korkuturken olası bir depremden sonra sığınacak yer bulmanın dışında, kullanabileceği temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir çantanın nasıl hazırda tutulması gerektiğini ve içinde neler olması gerektiğini sorgulamaya başladılar.

Özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların mutlaka hazırda tutmaları gereken en önemli şey olan deprem çantası yaşanan deprem sonrasında hayatta kalmanız için temel malzemelerle dolu olması gerekiyor.

Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalıdır?

- Su: Kişi başına günlük bir litrelik şişe

- Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler

- Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri

- İlk yardım çantası

- Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri

- Ekstra pilli el feneri

- Yangın söndürücü

- Evcil hayvanınız için su ve yiyecek

- Evcil hayvan taşıyıcısı

Depremin siz neredeyken geleceği belli olmayacağı için evinizde en kolay ulaşabileceğiniz bir yere, arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası hazır hale getirmeniz gerekiyor. Deprem çantasını belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde sakladıktan sonra evinizi hızlıca terk etmeniz gerektiğinde hazır bulundurun ve evde yaşayan tüm aile üyelerinin deprem çantasının nerede tutulduğunu bildirin.

Deprem çantasına ayrıca, Reçeteli ilaçlar, Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar, Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi, Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su, Nakit para, Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgelerini de koyabilirsiniz.

Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye, ikliminize göre ayakkabı ve kıyafetler ile Yangın söndürücüyü de hazır bulundurmanızda fayda var.

Deprem çantası uzun süre saklanabilir bir çanta olmadığı için özellikle içindeki gıda malzemelerini arada mutlaka kontrol etmeli, durumuna göre değiştirmeni gerekir. İçinde konserve olan çantanızı serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz. Konserve olmayan yiyecekleri sıkıca kapatılmış plastik veya metal kaplarda saklayabilirsiniz. Her yıl veya aydan aya ihtiyaçlarınızı yeniden düşünün ve ailenizin ihtiyaçları değiştikçe deprem çantanızı tekrar yenileyin.