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Deprem Elazığ ve Malatya'da 4 can aldı! Vatandaşlara peş peşe uyarılar

Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Elazığ'da 2 kişi hayatının kaybederken, Malatya'da da 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

24 Ocak 2020 Cuma 22:47
Deprem Elazığ ve Malatya'da 4 can aldı! Vatandaşlara peş peşe uyarılar


Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika bilgisi olarak yaptığı açıklamada, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ayrıca vatandaşlara da uyarılarda bulunarak telefon hatlarını kısa görüşmeler yapmak için kullanmalarını ve ağırlıklı olarak mesaj ya da internet üzerinden arama yapmalarını istedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın." diye konuştu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gideceği kaydedildi.

KIZILAY'DAN VATANDAŞLARA UYARI!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
 

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