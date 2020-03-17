Deprem kendini hatırlattı! Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Muğla açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi..

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

2020.03.17 21:18:06 36.9637 27.3780 19.1 -.- 3.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.17 21:14:32 36.9737 27.3350 10.2 -.- 4.3 4.1 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.03.17 20:27:23 39.0847 27.8322 13.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel



2020.03.17 20:21:12 38.3202 38.8042 8.4 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.03.17 20:13:22 39.1458 27.9335 12.4 -.- 1.5 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.03.17 20:12:40 39.0978 27.7283 16.6 -.- 1.6 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.03.17 19:54:06 38.4927 39.4935 6.3 -.- 3.7 3.7 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel