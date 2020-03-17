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Deprem kendini hatırlattı! Muğla'da korkutan deprem!

Deprem kendini bu sefer Muğla'da hatırlattı.Kandilli verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21:14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi..

17 Mart 2020 Salı 21:40
Deprem kendini hatırlattı! Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Muğla açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi..

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

2020.03.17 21:18:06  36.9637   27.3780       19.1      -.-  3.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.03.17 21:14:32  36.9737   27.3350       10.2      -.-  4.3  4.1   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2020.03.17 20:27:23  39.0847   27.8322       13.7      -.-  2.2  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2020.03.17 20:21:12  38.3202   38.8042        8.4      -.-  2.4  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.03.17 20:13:22  39.1458   27.9335       12.4      -.-  1.5  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.03.17 20:12:40  39.0978   27.7283       16.6      -.-  1.6  -.-   BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2020.03.17 19:54:06  38.4927   39.4935        6.3      -.-  3.7  3.7   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel

Son Güncelleme: 17.03.2020 21:45
Anahtar Kelimeler:
DepremMuğla
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